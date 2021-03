Polska Rada Centrów Handlowych: okresowe zamykanie części sklepów w galeriach nie jest bezpieczne

Według Rady decyzje rządu o ponownym częściowym zamykaniu i otwieraniu obiektów handlowych, wywołują znacznie większe zainteresowanie zakupami i w konsekwencji nagłe przyrosty odwiedzalności, niż ich stabilne nieograniczone działanie, przy jednoczesnym respektowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.\

ZOBACZ: Obostrzenia w kolejnych województwach. Jakie zasady obowiązują?

- Centra handlowe działały i działają w najwyższym reżimie sanitarnym. Liczby jednoznacznie pokazują, że nieprzerwane działanie centrów handlowych jest dużo bezpieczniejsze niż okresowe zamykanie części sklepów, ponieważ pozwala na rozłożenie ruchu klientów - ocenia dyrektor zarządzający PRCH Krzysztof Poznański.

"Odpowiedzialni" klienci

Według Rady, klienci odpowiedzialnie planują zakupy. Odwiedzający przebywają w obiektach handlowych krócej, wizyty odbywają się w pojedynkę, co przekłada się na niższą odwiedzalność o 20-40 proc. niż w roku ubiegłym.

Galerie handlowe w czasie pandemii pełnią funkcję zaspokajania najważniejszych potrzeb zakupowych, nie przyciągają klientów z powodów rozrywkowych, ani nie są miejscem spędzania wolnego czasu.

- Przypominam również, że podczas konferencji z dn. 28 stycznia przedstawiciele rządu potwierdzili, że obiekty handlowe nie sprzyjają transmisji wirusa - podkreślił Poznański.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zrzesza ponad 200 firm działających w branży handlu i usług.

Od poniedziałku, 15 marca do niedzieli, 28 marca w województwach mazowieckim i lubuskim rząd zaostrzy obostrzenia sanitarne, zamknięte będzie m.in. większość sklepów w galeriach handlowych, hotele, sauny, solaria, kasyna, a także . Od soboty, zgodnie z planem, te same ograniczenia będą na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach, gdzie lockdown obowiązuje od 27 lutego, i został przedłużony do 28 marca.