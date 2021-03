Wszystkie 192 nieudane próby dotyczą egzaminu teoretycznego. Mężczyzna kilkanaście lat temu stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Od 17 lat próbuje zdobyć je na nowo, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na wszystkie bezskuteczne podejścia mężczyzna wydał już blisko 6 tys. zł.

- Do tej pory nie było jeszcze próby podejścia do egzaminu praktycznego, wiec nie można ocenić umiejętności poruszania się po ulicy. Póki co brakuje wiedzy - relacjonuje reporter Polsat News Marek Banasiak.

WIDEO: Od 17 lat zdaje egzamin na prawo jazdy

Średnio egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem zdaje 6 na 10 osób. Niechlubny rekord należy jednak do Koreanki, która podchodziła do egzaminu 950 razy

dsk/ Polsat News