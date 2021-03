Tydzień temu – 4 marca – było 15 250 nowych przypadków, a dwa tygodnie temu – 25 lutego – MZ informowało o 12 142 zakażeniach.

Przypadki pochodzą z woj.: mazowieckiego (3756), śląskiego (2597), pomorskiego (1704), wielkopolskiego (1670), małopolskiego (1607), dolnośląskiego (1502), kujawsko – pomorskiego (1314), podkarpackiego (1255), łódzkiego (1068), warmińsko – mazurskiego (999), zachodniopomorskiego (698), lubuskiego (632), lubelskiego (601), świętokrzyskiego (567), podlaskiego (450), opolskiego (287). 338 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3756), śląskiego (2597), pomorskiego (1704), wielkopolskiego (1670), małopolskiego (1607), dolnośląskiego (1502), kujawsko – pomorskiego (1314), podkarpackiego (1255), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2021

Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 276 osób. Łącznie to 375 zgonów.

Łącznie od 4 marca, gdy wykryto pierwszy przypadek zakażenia w Polsce, potwierdzono go u 1 849 424 osób, z których 46 373 zmarły.

Ostatniej doby wykonano 73 332 testy na obecność SARS-CoV-2, w tym 17 985 antygenowych – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 73,3 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/oqDiB1iIs2 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2021

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 10 469 991 próbek pobranych od 10 166 877 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 561 143 badania.

Ile jest wolnych respiratorów?

W szpitalach przebywa 18 686 chorych z COVID-19; pod respiratorami jest 1929 pacjentów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 487 łóżek i 2736 respiratorów.

Tydzień temu, 4 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 15 992 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 25 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 13 818 osób. W środę resort informował, że hospitalizowanych było 18 378 chorych, we wtorek - 18 105, a w poniedziałek – 17 337.

Ministerstwo przekazało w czwartek, że na kwarantannie przebywa 276 477 osób. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 516 540 zakażonych.

Decyzje ws. obostrzeń

- Dzisiaj będziemy o tym dyskutować, więc dzisiaj lub najpóźniej jutro takie decyzje będą podjęte - oświadczył w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany w Radiu Plus o decyzje rządu dotyczące obostrzeń.

Dopytywany czy zwiększenia obostrzeń należy spodziewać się na Mazowszu, Müller odparł: - Te decyzje będą dzisiaj podejmowane, nie wykluczam takiego scenariusza ponieważ oczywiście jeżeli ta dynamika zachorowań jest taka duża i jeżeli nastąpiłoby dzisiaj przyspieszenie, to być może takie decyzje będą konieczne do podjęcia - mówił.

- W związku z tym dzisiaj na ten temat dyskutujemy. Najprawdopodobniej dzisiaj te decyzje zapadną, zostaną ogłoszone dzisiaj albo jutro. Jest możliwe, że jeszcze dzisiaj ogłosimy te decyzje - powiedział rzecznik.

Müller dopytywany, czy zwiększenie obostrzeń miałoby dotyczyć tylko Mazowsza czy również innych województw, odparł, że woli nie spekulować na ten temat.

Zapisy na szczepienia

Od dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają trzy dni. Szczepienie rozpocznie się w poniedziałek, 22 marca. Można rejestrować się poprzez infolinię 989, e-Rejestrację, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS-a.

Jak zaznaczono na rządowej stronie www.gov.pl/szczepimysie w polu poświęconym rejestracji pierwszeństwo dotyczy najstarszych osób, ale jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej będą mogli zapisać się później.

"Jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w dniach 11-13 marca, nadal będzie mógł to zrobić w późniejszym terminie" - zaznaczono.

Otwarte uzdrowiska

Także od czwartku uzdrowiska znowu są otwarte. Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny test diagnostyczny wykrywający wirusa SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż na 4 dni przed wyjazdem lub pełne zaszczepienie. Świadczenia rozpoczną 133 sanatoria.

Leczenie uzdrowiskowe można podjąć na podstawie skierowania, które potwierdza oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ powiadamia listownie lub telefonicznie o terminie rozpoczęcia turnusu.

Każda osoba, która nie jest zaszczepiona dwiema dawkami przeciw COVID-19, co jest jednym z dwóch warunków przyjęcia do sanatorium, musi wykonać badanie w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. Powinna to jednak zrobić nie wcześniej niż na 4 dni przed wyjazdem do uzdrowiska. Test jest bezpłatny, finansowany przez NFZ. Można go wykonać we wskazanych puntach mobilnych, tzw. drive-thru.

