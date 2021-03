Straż pożarna testuje nowe mundury. Nowością będą krótkie spodenki

Mundury będą miały barwę piaskową z czarnymi elementami. W tym kolorze będą m.in. imieninki i pagony, orzeł na czapce. Z tyłu na bluzie, a także na koszuli na lewej klapie znajduje się napis Państwowa Straż Pożarna.

Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk zaznaczył, że zmiana umundurowania służbowego jest wyczekiwana przez wszystkich strażaków. Dodał, że umundurowanie, które jest wykorzystywane obecnie, zostało wprowadzone w 1997 r. - Od tego czasu realia się zmieniły - zaznaczył Hejduk.

Wykonane z materiału Rip-stop

Z informacji przekazanych przez zastępcę komendanta głównego PSP wynika, że nowe umundurowanie będzie wykonane z materiału Rip-stop, wykorzystywanego przy produkcji m.in. umundurowania dla Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa. Kolorem nowe mundury będą nawiązywały do nowego umundurowania bojowego, z którego strażacy już korzystają.

Krótkie spodenki

- Nowe umundurowanie będzie się składało z kilku elementów noszonych w zależności od pełnionej służby i warunków pogodowych. Będzie to podkoszulek, bluza i spodnie, a także czapka z daszkiem. Komendanci i pracownicy administracji będą mieli koszule z krótkim i długim rękawem. Do noszenia w chłodniejsze dni będzie polar koloru czarnego, kurtka i spodnie przeciwdeszczowe, czarna zimowa czapka - powiedział Hejduk.

Nowością będzie wprowadzenie do umundurowania służbowego krótkich spodenek - głównie dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. Nowym elementem będzie również płaszcz jesienno-zimowy do umundurowania wyjściowego. - Odstępujemy od długiego płaszcza na rzecz płaszcza jednorzędowego, długości do kolan, koloru granatowego z godłem czerwonym na lewym ramieniu - powiedział Hejduk.

Hejduk przekazał, że komendant główny PSP zatwierdził do testowania ok. 100 sztuk nowego umundurowania. - Przyjęliśmy, że testować będą strażacy na różnych stanowiskach - od pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, przez pracowników biurowych, komendantów, kadetów, czy podchorążych - powiedział.

Testy do końca sierpnia

Na razie do komendy głównej PSP trafiło kilka sztuk nowych mundurów. Wszystkie mundury do testów zostaną przekazane do końca maja, zaś same testy potrwają przynajmniej do końca sierpnia. Wtedy specjalny zespół, powołany przez komendanta głównego PSP zadecyduje o ewentualnych poprawkach.

Komendant Hejduk dodał, że w kolejnym etapie, rozporządzeniem umundurowanie zostanie wprowadzone do ogólnego stosowania. Po ukazaniu się rozporządzenia - mam nadzieję, że nastąpi to do września - przystąpimy do uruchomienia przetargów. - Planujemy, aby przeprowadziły je komendy wojewódzkie i szkoły PSP, tak żeby to było kilkanaście przetargów z okresem realizacji od 2022 r. - powiedział.

Całkowita wymiana umundurowania miałaby potrwać od pięciu do sześciu lat i byłaby realizowana w miarę posiadanych środków budżetowych, podobnie jak działo się to podczas wymiany umundurowania bojowego.

WIDEO - Ponad 17 tys. nowych przypadków. Rekordowa liczba pacjentów pod respiratorami Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP