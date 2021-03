Nietypowy skutek pandemii. Lego podwoiło wzrost sprzedaży

W 2020 roku sprzedaż klocków Lego wzrosła o 13 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dla porównania w 2019 r. wzrost ten wyniósł 6 proc. Zdaniem Nielsa Christiansena, dyrektora generalnego firmy, spowodowała to pandemia i konieczność przebywania w domu. Zabawki miały być sposobem na spędzenie wolnego czasu. Tę formę rozrywki preferuje też Iga Świątek. Dla tenisistki to forma relaksu.

- Lego udało się uzyskać dwucyfrowy wzrost sprzedaży w zeszłym roku, ponieważ rodziny zmuszone przez pandemię do pozostania w domu, szukały sposobu na spędzie czasu - powiedział dyrektor generalny Niels Christiansen.

Jak ocenił, że "lata inwestycji przyniosły skutek akurat w czasie pandemii". Według niego większe zainteresowanie Lego umożliwiły też "ulepszony system sprzedaży internetowej i nowe zestawy klocków, takich jak roboty, które można zaprogramować na smartfonie".

- Covid-19 przyspieszył trendy, które już były widoczne. Więcej osób robiło zakupy w internecie - dodał. - Obserwowaliśmy jak coraz więcej rodzin bawi się klockami będąc w domach - dodał.

Wzrost po latach spadku

Producent duńskich klocków od 2017 roku notował spadki sprzedaży swoich produktów.

"Sprzedaż w zeszłym roku wzrosła o 13 proc. do 43,7 miliardów koron duńskich (6,98 miliardów dolarów), w porównaniu z 6 proc. wzrostem w 2019 roku" - podała firma w oświadczeniu. - Przez ostatnie dwa lata inwestowaliśmy na dużą skalę w inicjatywy mające na celu wspieranie długoterminowego wzrostu - zdradził Christiansen.

Ale jak przyznał, skutki tych operacji zaczęły przynosić efekt dopiero w minionym roku. - W 2020 roku zaczęliśmy dostrzegać płynące z tego korzyści, zwłaszcza w handlu elektronicznym i innowacjach produktowych - mówił.

Sposób na relaks

Iga Świątek pochwaliła się na Instagramie sposobem na relaks. Forma odpoczynku od kortu i sportowych emocji są dla tenisistki klocki Lego. Świątek pasjonuje się zaawansowanymi zestawami z serii "Lego Technic".

- To składanie klocków to sposób na oderwanie głowy od kortu. Jak mam ustawione mecze na przykład na wieczór, to przez cały dzień zastanawiam się, co zrobić, aby ani fizycznie ani mentalnie zbytnio się nie zmęczyć. Uznaliśmy, że klocki lego są do tego idealne, bo pobudzając procesy poznawcze, a do tego jest to relaks. Dlatego korzystamy z tego - dodała Iga Świątek w rozmowie z TVP Sport.

- Przyznam też, że po maturze szukam takich zajęć, które zabiłby mój wolny czas, którego czasami mam nadmiar, ale nie chcę robić nic takiego angażującego, co mogłoby spowodować, że będę zmęczona przed meczem albo treningiem. Dlatego wybraliśmy taki sposób - mówiła.

Zabawa w czasie pandemii

Szef Lego nie podał, jak bardzo wzrosła sprzedaż klocków w internecie w zeszłym roku. - Liczba odwiedzających Lego.com powiększyła się o ponad ćwierć miliarda w ciągu roku - zdradził.

Konkurencyjny wobec Lego, największy na świecie producent zabawek, amerykański Mattel, do którego należą m.in. marki Barbie czy Hot Wheels, zanotował w lutym 2 proc. wzrost sprzedaży w 2020 r. Kolejny z zabawkowych gigantów Hasbro, producent m.in. My Little Pony, Monopoly, czy zabawek z wzorowanych na uniwersum Marvela, w ubiegłym roku zanotował 8 proc. spadek.

Duńskie Lego jest jednym z największych producentów zabawek na świcie i właścicielem najpopularniejszej marki klocków dedykowanych dla różnych grup wiekowych. W profilu firmy znajdują się także parki rozrywki Legolandy oraz osadzone w świcie zbudowanym z klocków filmy animowane, w tym nawiązujące do innych popularnych produkcji np. Gwiezdnych Wojen.

