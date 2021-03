Ściął latarnię, ciągnął ją przez kilkadziesiąt metrów. Miał ponad trzy promile

Do sytuacji doszło na ulicy Patriotów w Rybniku.

Na miejsce pojechali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy oraz z Komisariatu Policji w Boguszowicach. 36-latek został zatrzymany na terenie Żor.

Usłyszał zarzuty

Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało u niego ponad trzy promile alkoholu. Ponadto mężczyzna posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący do listopada 2023 roku.

We wtorek kierowca usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do wyroku sądu grozi mu 5 lat więzienia.

