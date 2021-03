- Doszliśmy do wniosku, że trzeba na co najmniej 8-10 dni zatrzymać transmisję wirusa, która odbywa się bez wątpienia za pośrednictwem młodych ludzi w tego rodzaju zajęciach - wyjaśniał burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

'Musimy ten ponad tydzień przeczekać"

Decyzją władz miejskich na dwa tygodnie zamknięte zostały m.in kina, hale sportowe, boiska, place zabaw czy biblioteki. Pierwsze decyzje wprowadzono w życie 5 marca, kiedy zamknięto Miejski Ośrodek Kultury.

- Dlatego dzieciaki, bardzo was przepraszam, ale zawsze twierdzę, że uratowanie choćby jednego życia jest bezcenne - zwrócił się do młodzieży burmistrz. Według magistratu, to ta grupa najczęściej korzystała z tych obiektów. Według szacunków miasta przez sam basen w ciągu dnia mogło przewinąć się około 500 dzieci. Restrykcje będą obowiązywać do 14 marca.

- W związku z tym musimy ten ponad tydzień przeczekać i przekonać się, czy rzeczywiście to jest miejsce transmisji, czy musimy szukać innych rozwiązań - wyjaśniał Benedykciński.

Grodzisk Mazowiecki jest w czołówce powiatów na Mazowszu pod względem liczby zakażeń na 10 tys. mieszkańców.

