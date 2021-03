Szczepionki podawane są w części transeptu od południowej strony nazywanej Zakątkiem Poetów, gdyż znajdują się tam groby lub tablice pamiątkowe ponad 100 brytyjskich poetów i pisarzy. Pochowani są tam m.in. Geoffrey Chaucer, Charles Dickens i Rudyard Kipling.

- Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to miejsce jest absolutnie pełne ludzi i czujemy się bardzo, bardzo osobliwie i szczerze mówiąc źle, gdy jest puste. Być częścią tworzenia bezpiecznego i zdrowego kraju, to ogromny przywilej i jesteśmy naprawdę zadowoleni, że możemy to robić - powiedział dziekan opactwa, David Hoyle, wyjaśniając decyzję o zaoferowaniu miejsca w świątyni do prowadzenia szczepień.

Szczepienia będą tam prowadzone przez dwa dni w tygodniu, w godzinach niekolidujących z nabożeństwami. Jak szacuje lokalny oddział publicznej służby zdrowia, w opactwie będzie podawanych do 2000 szczepionek tygodniowo.

Szczepienia w katedrach

Już wcześniej, w połowie stycznia, w centra szczepień tymczasowo przekształcone zostały dwie inne słynne średniowieczne katedry - w Lichfield w środkowej i w Salisbury w południowej Anglii. Oprócz nich, oraz bardziej tradycyjnych miejsc, jak szpitale czy przychodnie, szczepienia prowadzone są obiekty sportowe, muzea, centra handlowe czy hale wystawienniczo-konferencyjne.

Wielka Brytania jest europejskim liderem, jeśli chodzi o liczbę podanych szczepionek. Do wtorku włącznie pierwszą dawkę otrzymało ponad 22,8 mln osób, drugą - ponad 1,25 mln.

dsk/ PAP