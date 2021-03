Na dworzec kolejowy w Rzymie wjechał pociąg medyczny, dedykowany do przewozu pacjentów z nagłych wypadków, katastrof lub chorych na Covid-19. Pociąg wyposażony jest w niezbędny sprzęt medyczny, a wykorzystywany może być między innymi do przewozu pacjentów za granicę, by odciążyć krajowe szpitale.

Pociąg został zaprezentowany w poniedziałek na dworu kolejowym w Rzymie Termini. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu m.in. Minister Zdrowia Roberto Speranza. Pociąg posiada własny sprzęt medyczny oraz dedykowany personel.

Wagony są przystosowane do transportu pacjentów chorych na Covid-19 oraz takich, którzy potrzebują intensywnej opieki medycznej.

Presentati oggi a #RomaTermini il treno sanitario e il primo hub vaccinale ferroviario. Il Gruppo #FS da sempre impegnato per assicurare la #mobilità e tutelare la salute delle persone, realizzerà il primo treno covid free per le mete #turistiche #InsiemePerLaRipartenzadelPaese — Ferrovie dello Stato Italiane (@fsitaliane) March 8, 2021

Skład może być wykorzystywany m.in. w przypadku nagłych wypadków lub katastrof i pomóc w transporcie poszkodowanych do innych regionów Włoch oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, do szpitali za granicą, by odciążyć krajowe placówki. Przystosowany jest również do przewozu pacjentów chorych na Covid-19.

Pociąg medyczny to wspólny projekt m.in. Grupy FS Italiane, Departamentu Ochrony Ludności, Włoskiego Czerwonego Krzyża oraz AREU.

Oprócz składu w poniedziałek zaprezentowano trzy duże mobilne namioty, które pomogą w walce z pandemią. Wewnątrz nich powstało 21 stanowisk szczepień, z których dwa przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych. Oszacowano, że będzie można tam przeprowadzać ok. 1,5 tys. szczepień dziennie.

pgo/prz/ ANSA, lanuovasardegna.it, roma.corriere.it