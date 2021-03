Sputnik V będzie produkowany we Włoszech. "Historyczne wydarzenie"

Izba handlowa podała w komunikacie, że "po raz pierwszy podpisano porozumienie w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V w Europie" i, że szczepionka będzie produkowana we Włoszech.

"Decyzja ta pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy i na całkowitą kontrolę nad procesem (produkcji)" - głosi komunikat. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na czerwiec. Do końca roku wyprodukowanych ma zostać 10 mln dawek preparatu.

"Historyczne wydarzenie"

Szef Włosko-Rosyjskiej Izby Handlowej Vincenzo Trani oświadczył, że porozumienie jest "pierwszym tego rodzaju zawartym z partnerem z Europy i można nazwać je historycznym wydarzeniem". Jest ono również "dowodem na dobry stan relacji dwustronnych między naszymi krajami" - oświadczył Trani, cytowany przez rosyjskie agencje informacyjne.

Rosyjskie agencje podały, że propozycję wspólnej produkcji Sputnika V wcześniej złożyła włoska firma Adienne Srl, która należy do szwajcarskiego holdingu farmaceutycznego. Włosko-Rosyjska Izba Handlowa pośredniczyła w negocjacjach z przedstawicielami władz Rosji.

Rządowa "Rossijskaja Gazieta" podała we wtorek, że Sputnik V został do tej pory zatwierdzony do użycia w 46 krajach.