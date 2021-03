Ciężarówka staranowała jednoślad. Motocyklista przejechał 30 km, wisząc przy kabinie

Ciężarówka staranowała motocykl, którym jechało małżeństwo w średnim wieku. Kierujący nią pojechał dalej, nie zatrzymują się i ignorując to, że przez ponad 30 kilometrów wiózł kierowcę jednośladu trzymającego się kabiny. Żona poszkodowanego zmarła po przewiezieniu do szpitala. Do wypadku doszło w pobliżu miasta Penha na południu Brazylii.