Mamy 6 170 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1289), pomorskiego (715), śląskiego (520), małopolskiego (499), dolnośląskiego (449), podkarpackiego (431), wielkopolskiego (401), lubuskiego (308), kujawsko – pomorskiego (299), łódzkiego (235), warmińsko-mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86) - podał w poniedziałek resort zdrowia. Jak dodano, 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

łódzkiego (235), warmińsko – mazurskiego (202), zachodniopomorskiego (188), świętokrzyskiego (128), lubelskiego (122), opolskiego (122), podlaskiego (86). 176 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 8, 2021

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.

Ogólna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii: 1 801 083, a osób, które zmarły: 45 317.

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 801 083/ 45 317 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 8, 2021

Ile osób przebywa w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 17 337 chorych, pod respiratorami jest 1 838 pacjentów - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 900 łóżek i 2 642 respiratory. W niedzielę resort informował, że hospitalizowanych było 16 861 chorych, w sobotę - 16 725, a w piątek - 16 423. Tydzień temu, 1 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 14 929 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 22 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 12 868 osób. MZ przekazało w poniedziałek, że na kwarantannie przebywają 219 104 osoby. Ministerstwo podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 494 083 zakażonych.

Niedzielski publikuje wykres

Dynamika przyrostu zleceń na badania wykrywające koronawirusa wystawiane w podstawowej opiece zdrowotnej w ostatnim czasie jest mniejsza niż przy rozpędzaniu się drugiej fali - wskazał w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Tygodniowa liczba zleceń na wymazy z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) od początku października. Lekarze rodzinni wystawili w ostatnim tygodniu ponad 130 tys zleceń ale dynamika przyrostu w ostatnim czasie jest mniejsza niż przy rozpędzaniu się II fali. pic.twitter.com/nE9DFEGWHL — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 8, 2021

Dostawa szczepionek

W poniedziałek rano do Polski dotarło 380 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer. - Również dziś do kraju powinno przylecieć ok. 360 tys. dawek od AstryZeneca - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W czwartek rano do Polski miało dotrzeć 62 tys. dawek szczepionki od firmy AstraZeneca, ale dostawa została odwołana przez producenta.

Kuczmierowski dodał, że dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. - Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych, natomiast szczepionki od AstryZeneca będą przeznaczone na szczepienia grupy zero - wskazał. Spodziewana dostawa Moderny Prezes Agencji poinformował, że w tym tygodniu spodziewana jest też dostawa szczepionek od Moderny. Jak mówił będzie to ok. 200 tys. dawek. - W dalszym ciągu największym problemem są dla nas mniejsze niż zakładaliśmy dostawy szczepionek. Moglibyśmy szczepić tygodniowo o wiele więcej osób. Dodatkowo komplikuje nam działania nieterminowość dostaw i różnice względem harmonogramów - przyznał.

WIDEO - Nie miał maseczki. Strażnicy użyli gazu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ polsatnews.pl