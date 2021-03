"Najważniejsze, że zapadł wyrok skazujący". Ofiara mówi o karze więzienia dla księdza

- Bałem się, że to będzie batalia, która potrwa wiele miesięcy, ale ksiądz H. przyznał się do winy - mówi Interii Jakub Pankowiak, jeden z pokrzywdzonych przez H. - Dziś nie ma dla mnie znaczenia, że to trzy lata, a nie sześć, o które wnosił prokurator. Najważniejsze, że zapadł wyrok skazujący, a my nie musimy już udowadniać, że nie jesteśmy kłamcami i oszustami - komentuje.