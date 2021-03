Ozdrowieńców w Polsce jest już prawie 1,5 miliona. Zdaniem lekarzy, nawet bezobjawowe przebycie choroby często może powodować groźne powikłania. Gdy te nastąpią, niezbędna będzie rehabilitacja. Tajnikami niektórych metod ćwiczeń, pozwalających na powrót do sprawności, zajęli się reporterzy "Raportu".

Jedną z metod, którą medycy stosują w leczeniu powikłań po Covid-19 jest wirtualna rzeczywistość. Jak ustalono, pomaga ona pacjentom pokonać depresję, a także obniżyć lęk czy poziom stresu.

Pomysł, choć nowatorski, to z sukcesem został przetestowany wcześniej na pacjentach m.in. po udarach i z problemami kardiologicznymi. W dobie pandemii znalazł kolejne zastosowanie.

- Osoby, które przeszły udar, niestety w sposób mechaniczny zapadają na depresję i są pozbawieni motywacji do rehabilitacji. Doszliśmy do przekonania, że jesteśmy w stanie zrobić taką terapię w wirtualnej rzeczywistości, która podniesie im ten poziom motywacji, a jednocześnie obniży im poziom depresji - mówił Paweł Pasternak, jeden z założycieli VR Tier One, firmy zajmującej się wirtualną rzeczywistością.

WIDEO: "Raport" o leczeniu powikłań po Covid-19

"To jest coś nieprawdopodobnego"

Jak dodał, wraz ze współpracownikami ustalił, że dzięki tej metodzie skala depresji obniża się w granicach 37 proc., a poziom lęku w granicach 30 proc.

- I to samo jeśli chodzi o poziom stresu. To jest taki rząd wielkości w ciągu dwóch tygodni. To jest coś nieprawdopodobnego - tłumaczył Paweł Pasternak.

Jolanta Kołodziej w grudniu ubiegłego roku przeszła Covid-19. Dziś przechodzi rehabilitację w ośrodku w Głuchołazach; przed jej rozpoczęciem miała m.in. problemy z mową.

- Wydawało mi się, ze już jestem wyleczona, niestety wystąpiły powikłania, związane głównie z wystąpieniem udaru móżdżka. Dziś mówię poprawnie. Już nie mam takich dużych problemów z chodzeniem, więc jestem bardzo bardzo zadowolona - mówiła.

laf/wka/ polsatnews.pl, Polsat News