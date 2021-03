Pochmurno, miejscami przelotne opady śniegu. Prognoza na 8 marca

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, lokalnie na północy możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm.

Temperatura maksymalna od -1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C, 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, północno-zachodni i północny. W rejonach opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne.

emi/ PAP