Andrzej Duda w Zakopanem. Bierze udział w charytatywnych zawodach

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w VII edycji charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021". - Ich cel jest ponadczasowy. (…) Chodzi o to, by zebrać pieniądze na kolejny rok integracji przez sport dzieci, osób z niepełnosprawnościami, którym pomaga fundacja Handicap Zakopane - mówił. Pod stokiem pojawili się przedsiębiorcy w proteście przeciw obostrzeniom.

Charytatywne zawody z udziałem głowy państwa odbywają się w Zakopanem co roku. Pomysłodawczynią narciarskiego maratonu jest olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w narciarstwie alpejskim, prezes fundacji Handicap Małgorzata Tlałka-Długosz.

Szczytny cel

Podczas trwającego 12 godzin narciarskiego maratonu, czołowi polscy narciarze wraz z podopiecznymi fundacji bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji Handicap Zakopane.

Prezydent @AndrzejDuda w #Zakopane: Cel zawodów „12H Slalom Maraton” jest ponadczasowy - to zbiórka pieniędzy na kolejny rok rehabilitacji i integracji przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, którym pomaga Fundacja HANDICAP. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 7, 2021

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę być z wami mimo pandemii koronawirusa. Cel tych zawodów jest ponadczasowy. (…) Chodzi o to, by zebrać pieniądze na kolejny rok integracji przez sport dzieci, osób z niepełnosprawnościami, którym pomaga fundacja Handicap Zakopane Małgorzaty Tlałki-Długosz. (…) Ta działalność jest niezbędna, nie można jej przerwać. Dziękuję, że to się dzieje - podkreślił Duda.

W ubiegłym roku narciarze, na czele z prezydentem, przejechali blisko 700 km. Fundacja Handicap Zakopane jest organizacją pozarządową, której celem jest organizacja i promowanie kultury fizycznej, sportu, narciarstwa, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.

"Bankructwa, ubóstwa, brak pomocy"

Pod stokiem narciarskim gdzie odbywały się zawody pojawili się przedsiębiorcy, którzy w proteście przeciw obostrzeniom, chcieli wręczyć prezydentowi dwie ciupagi. Na jednej napisano słowa: "Polityka dla godności, dla rodziny i dla Polski", na drugiej: "A tymczasem bankructwa, ubóstwa, upadek przedsiębiorstw, brak pomocy, kłamstwa medialne i mydlenie oczu przedsiębiorcom".

- Chcieliśmy panu prezydentowi powiedzieć, że polityka którą prowadzi ten rząd prowadzi donikąd i należy dziś brać przykłady z innych państw, w jaki sposób sobie radzą z pandemią, jak potrafią pomóc przedsiębiorcom, choćby nawet przez zawieszenie kredytów - mówił organizator akcji Gerard Wolski.

