Eurostat: Polska druga w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych

- Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Według Eurostatu kobiety w Polsce zajmowały 44 proc. stanowisk na stanowiskach kierowniczych w III kwartale 2020 roku - napisało Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE na Twitterze.

Wysoko w zestawieniu są też Bułgaria, Węgry, Słowenia, Szwecja (wszystkie 42%).

