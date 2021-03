19-letnia Natalia Lick ostatni raz widziana była wieczorem w czwartek 25 lutego. Według dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy, wtedy to młoda kobieta wraz ze znajomymi i ich psem spacerowała po osiedlu Powstań Narodowych.

- Wszystko wskazuje na to, że później wróciła do swojego mieszkania na osiedlu Oświecenia. Kiedy 26 lutego około godziny 6 do domu z pracy wrócił jej ojciec, nie zastał nikogo. Drzwi do mieszkania były otwarte. W mieszkaniu znalazł telefon i dokumenty należące do córki – podała policja.

Natalia Lick ma 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i półdługie, czarne włosy. W chwili zaginięcia ubrana była w ciemnozieloną kurtkę, duży ciemny szal w kratę, czarne trampki z białą podeszwą i motywem ognia. Prawdopodobnie miała przy sobie także materiałową torbę.

KMP Poznań

Na stronie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu opublikowano aktualne zdjęcie zaginionej. Jak wskazano, "wcześniej przekazane policjantom zdjęcie zaginionej nie było aktualne, nie przedstawiało jej codziennego wyglądu. Policjanci dotarli do aktualnych zdjęć 19-latki, które publikujemy z prośbą o ich rozpowszechnienie".

KMP Poznań

Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogłyby mieć jakiekolwiek informacje o zaginionej. Kontaktować się z Komendą Miejską Policji w Poznaniu można pod nr tel. 47 77 156 12 lub 47 77 156 13 lub numerem alarmowym 112.