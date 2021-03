W Niemczech szczepionka AstryZeneki również dla osób powyżej 65. roku życia

- (Niemiecka) Agencja Szczepień, a my chętnie zastosujemy się do jej zaleceń, dopuści AstraZeneca dla grup osób starszych, po 65. roku życia – powiedziała w środę wieczorem kanclerz.

Merkel rozmawiała z dziennikarzami po spotkaniu z przedstawicielami władz krajów związkowych na temat narodowej strategii walki z koronawirusem.

Do tej pory rząd RFN nie dopuszczał stosowania tej szczepionki dla osób powyżej 65. roku życia, argumentując to brakiem wystarczających danych naukowych z brytyjsko-szwedzkiego laboratorium, które by to umożliwiały. Obecnie "najnowsze badania dostarczyły dowodów" na podwyższenie maksymalnego wieku stosowania szczepionki – wyjaśniła Merkel. Odniosła się w szczególności do brytyjskich badań wykazujących znaczną skuteczność szczepionki AstraZeneca w przypadku osób starszych.

Berlin liczy na to, że dzięki tej decyzji zostanie przyspieszona kampania szczepień, krytykowana za opieszałość - pisze AFP.

Dwa dni temu francuski rząd zezwolił na stosowanie szczepionki AstraZeneca u osób w wieku 65-75 lat cierpiących na choroby współistniejące. Paryż początkowo zarezerwował ten preparat dla wszystkich pracowników służby zdrowia, w tym osób poniżej 50. roku życia, oraz dla 2 milionów osób w wieku 50-64 lata z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory