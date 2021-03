Test przed wejściem do restauracji. Austria częściowo otwiera gastronomię

- Doszliśmy do porozumienia z Ministerstwem Zdrowia - przekazała Köstinger. Wskazała jednak, że gość restauracji będzie potrzebował "drugiej osoby, która potwierdzi, że test został wykonany".

Stopniowe rozluźnianie wewnętrznych obostrzeń trwa w Austrii od początku lutego. Jednocześnie minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer wprowadził wówczas ściślejsze kontrole na wszystkich granicach i odradził przyjazdy do kraju.

"Zielone paszporty"

"Kontrole graniczne są po to, by przerwać łańcuchy infekcji, które z powodu nowych mutacji wirusa stały się bardziej niebezpieczne. Podczas pandemii podróże powinny być ograniczone do absolutnego minimum" - stwierdził Nehammer w oświadczeniu.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz przekonuje, że Unia Europejska powinna wprowadzić tzw. "zielone paszporty" dla osób, które uzyskały odporność na koronawirusa. W rozmowie z dziennikiem "Bild" podkreślił z kolei, że "lockdown, do którego nikt się nie stosuje, nie ma sensu".

msl/prz/ ost.at, PAP