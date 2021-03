Lekarze orzekli zgon. Zmarły "ożył" tuż przed sekcją zwłok

27-latek po wypadku trafił do prywatnego szpitala w Belagavi. Po dwóch dniach obserwacji lekarze orzekli śmierć mózgu pacjenta i odłączyli go od respiratora.

ZOBACZ: Pacjent uznany za zmarłego "ożył". Prokuratura wszczęła śledztwo, NFZ prowadzi kontrolę

Władze szpitala poinformowały rodzinę zmarłego, że ciało zostanie przetransportowane do publicznej placówki w Bagalkote, gdzie przeprowadzona zostanie rutynowa sekcja zwłok.

"Ma szansę przeżyć"

Rodzina "zmarłego" zaczęła przygotowania do ostatniego pożegnania - w gazetach pojawiły się nekrologi, informację o śmierci 27-latka zamieszczono na tablicach ogłoszeniowych. W poniedziałek, przed szpital w Bagalkote przybyły tłumy ludzi, chcący wziąć udział w ceremonii pogrzebowej. Po kilku godzinach okazało się, że informacja o śmierci mężczyzny była przedwczesna.

Patolog wyznaczony do sekcji zwłok zauważył, że ciało reaguje na dotyk. Po podłączeniu do aparatury okazało się, że "zmarły" cały czas ma puls. 27-latek w trybie ekspresowym został ponownie podłączony do respiratora i przetransportowany do innej, prywatnej placówki. Z informacji, do których dotarł portal "India Today" wynika, że mężczyzna ma szansę na przeżycie.

Policja do tej pory nie wszczęła dochodzenia w tej sprawie. Może to zrobić tylko wtedy, gdy rodzina pacjenta złoży zażalenie na pracę lekarzy.

bas/sgo/ indiatoday.in, NDTV, polsatnews.pl