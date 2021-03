Izrael, Austria i Dania zawarły sojusz. Chcą wyprodukować nowe szczepionki

Uruchomią one "fundusz badawczo-rozwojowy" i "rozpoczną wspólne wysiłki na rzecz produkcji nowych szczepionek" - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem i duńską premier Mette Frederiksen.

- Nie wiemy, jak długo obecne szczepionki będą skuteczne - sześć miesięcy, rok, dwa lata, mniej lub więcej - tego nie wiemy i dlatego musimy chronić nasze populacje przed pojawieniem się kolejnych pandemii - powiedział Netanjahu.

Nie ujawnił jednak, jaka kwota zostanie przeznaczona na ten fundusz, ani jakie będą zdolności produkcyjne w tych trzech państwach. -Nasze kraje prowadzą obiecujące badania, które utorują drogę następnym etapom rozwoju biomedycznego" - dodała duńska premier.

Krytyka Francji

Wcześniej pomysł sojuszu skrytykowała Francja, według której "ramy europejskie" pozostają najbardziej odpowiednie do zagwarantowania "solidarności" w ramach Unii Europejskiej.

"Najskuteczniejsze rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie szczepień muszą nadal opierać się na filarach europejskich, gwarantujących bardziej niż kiedykolwiek niezbędną solidarność między państwami członkowskimi i zbiorową skuteczność" - oświadczyło francuskie ministerstwo spraw zagranicznych.

- Musimy współpracować w tej sprawie w ramach Unii Europejskiej, ale musimy też współpracować w skali globalnej - odpierał francuskie argumentu kanclerz Kurz. Określił on Izrael jako "pierwszy kraj na świecie, który udowodnił, że wirusa można pokonać".

Liczą na szybką dostawę

Jak pisze agencja AFP, dzięki umowie z farmaceutycznym gigantem Pfizer Izrael liczy na szybką dostawę odpowiedniej liczby szczepionek w zamian za dane biomedyczne o ich wpływie na populację.

Do tej pory transakcja ta zaowocowała podaniem co najmniej pierwszej dawki szczepionki ponad połowie z 9,3 mln Izraelczyków oraz serią testów na dużą skalę, które do tej pory potwierdziły skuteczność szczepionki Pfizer/BioNtech.

rsr/ PAP