Amazon zmienił logo aplikacji, bo kojarzyło się z... Hitlerem

Wprowadzona w styczniu ikonka przedstawia pasek niebieskiej, przyciętej w ząbki taśmy do pakowania paczek nad znanym logo "smile" (uśmiech) Amazona.

Ale część obserwatorów przekazała, że tak przycięty pasek przypomina im wąsy Hitlera - podaje BBC News.

Po takiej reakcji klientów gigant technologiczny szybko zmienił nowe logo swej apki, zastępując poprzedni projekt zagiętą niebieską taśmą ze znanym "uśmiechem" Amazona pod spodem.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u