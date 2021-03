Obraz Churchilla kupiony. Angelina Jolie sprzedała go za rekordową sumę

Jak poinformował na Twitterze dom aukcyjny Christie's, nowy właściciel łącznie z prowizją zapłaci ponad 8,2 mln funtów.

ZOBACZ: Tajemnica napisu na obrazie "Krzyk" wyjaśniona

Przed poniedziałkową aukcją szacowano, że "Wieża meczetu Księgarzy" może osiągnąć cenę od 1,5 do 2,5 mln funtów. Poprzedni najdroższy obraz Churchilla został sprzedany za 1,8 mln funtów.

#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2