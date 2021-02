"Strzelaj w opony!". 37-latka zdemolowała stację paliw [WIDEO]

37-letnia kobieta zdemolowała stację paliw w Rymaniu w woj. zachodnio-pomorskim. Kobieta, kierując pojazdem staranowała drzwi stacji i wjechała do środka sklepu. Obecni na miejscu policjanci oddali strzały w kierunku auta. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się w sieci.

Do zdarzenia doszło ok. północy. Na filmie widać moment, w którym kobieta wyjeżdża ze stacji paliw. Następnie wycofuje i z impetem wjeżdza do środka ponownie. Sytuację starają się opanować obecni na miejscu policjanci.

- Zostaw ten samochód! Wyciągaj prąd i strzelaj w opony! Strzelaj w opony k**** - krzyczy jedna z osób na nagraniu udostępnionym na facebookowym profilu Stoją Stargard.

UWAGA: nagranie nieocenzurowane. Dużo wulgaryzmów

Policjanci najpierw oddają strzały w kierunku pojazdu. Nagrywający zdarzenie krzyczy: "k****, w dystrybutor tylko nie strzelaj". Po chwili jeden z funkcjonariuszy podbiega do auta i stara się wybić szybę. Kierująca kobieta przyspiesza, omija radiowóz i wyjeżdża na drogę.

Jak dowiedział się polsatnews.pl kobieta sama zgłosiła się na komisariat policji w Koszalinie. Została zatrzymana i przewieziona na komendę w Kołobrzegu.

37-latka nie była pod wpływem alkoholu, badania krwi mają wykazać, czy była pod wpływem narkotyków. Przed staranowaniem stacji miała "zachowywać się irracjonalnie".

