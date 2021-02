Dziś rusza nowy sezon Love Island. Wyspa Miłości. Poznaj uczestników

Nowe gry, zupełnie nowe zadania dla uczestników - to tylko niektóre z niespodzianek, jakie przygotowali organizatorzy.

Nowy sezon jak zwykle dostarczy wielu emocji. 10-oro uczestników spędzi ze sobą 6 tygodni, żeby poznać się bliżej, połączyć w pary, a przede wszystkim znaleźć miłość. Zamieszkają w rajskiej willi, która po raz kolejny przeszła imponującą metamorfozę.

Prowadząca program: Karolina Gilon zapowiada, że ta edycja będzie zupełnie inna niż poprzednie. Nowe gry, zupełnie nowe zadania dla uczestników to zaledwie część zmian. Nowy sezon zaskoczy każdego, a przekonamy się o tym już dziś wieczorem. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w Polsacie i w serwisie ipla.tv.

Kto tym razem pojawi się w programie?

- Mamy wspaniałych, młodych, fantastycznych i seksownych uczestników. To są bardzo fajne osobowości. Sama miałam okazję być na castingu, zobaczyć kilka z tych osób na żywo - podsumowała Karolina Gilon w rozmowie z POLSAT.PL i IPLA.TV. Trzecia edycja będzie zupełnie inna, o wiele lepsza niż poprzednia, chociaż ciężko w to uwierzyć - dodała.

Oto sylwetki uczestników 3. edycji "Love Island. Wyspa miłości":

Waleria Szewczyk



Mimo młodego wieku ma solidny bagaż doświadczeń. Swoje życie uczuciowe opisuje jako... tragiczne. Czy na Love Island los się do niej uśmiechnie i pozna prawdziwą miłość? Jest 23-letnią brunetką, która realizuje się jako modelka i stylistka paznokci.

- Urodziła się w Etiopii, skąd pochodzi jej mama. Najwięcej czasu spędziła jednak we Francji, w Carcassonne. Kilka lat temu wróciła do Polski. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

- W towarzystwie uchodzi za energiczną i spontaniczną dziewczynę, która nie boi się nowych przygód. Nie ukrywa, że łatwo ją zdenerwować. Bywa wybuchowa i zdecydowanie potrafi postawić na swoim.

- To prawdziwa artystyczna dusza! Uwielbia rysować, tańczyć oraz grać na instrumentach. Interesują ją nowe miejsca i kultury, dlatego często podróżuje. Była świadkiem aż dwóch zamachów terrorystycznych!

- W skali od 1 do 10 ocenia się... na 10!

- Od ponad pół roku jest singielką. Nie ukrywa, że nigdy nie miała szczęścia w miłości. Ba! Życie uczuciowe opisuje jako tragiczne i przyznaje, że dała się oszukać chłopakowi.

- Doświadczenia nauczyły ją, że nie warto szukać ideałów. Przede wszystkim ceni sobie szczerość, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Głęboko wierzy, że to wszystko znajdzie u boku jednego z mieszkańców „Love Island”.

Maciej Dąbrowski



Wysoki, pewny siebie i inteligentny mężczyzna, który na „Love Island” oczywiście szuka miłości. Czy los się do niego uśmiechnie i pozna tą jedyną? Ma 26 lat, a jego znakami charakterystycznymi są wytatuowana lewa ręka, pieprzyki oraz wzrost. Mierzy aż 198 centymetrów!

- Interesuje się motoryzacją i sportem. Trenuje boks oraz spędza wiele godzin na siłowni. Pracę łączy z pasją. Na co dzień jest trenerem personalnym.

- W przerwie od treningów lubi sięgnąć po dobrą książkę, bo nic nie relaksuje go tak bardzo jak właśnie literatura.

- Za swój największy atut uznaje pewność siebie i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów.

- W skali od 1 do 10 przyznał sobie 8 punktów, bo jak mówi, po prostu pozytywnie ocenia swoją osobę!

- Uważa, że najważniejsze w życiu jest bycie szczęśliwą osobą.

- Ze szczerością przyznaje, że nie ma dużego doświadczenia w związkach. Do tej pory nawiązał tylko jedną poważną relacją, która przetrwała w sumie trzy lata. Singlem jest od sześciu lat.

- Wymarzona partnerka Macieja to niska brunetka, która zachwyca zarówno wysportowanym ciałem, jak i poczuciem humoru, swoją osobowością oraz intelektem.

- Przez kilka lat przebywał na emigracji w Chicago. Obecnie mieszka i pracuje w Rzeszowie.

Ania Burska



Oto pewna siebie 29-latka z Żorów. Zna swoją wartość, ale daleko jej do bycia narcystyczną. Nie uznaje porażek. Na „Love Island” chce poznać ciekawych ludzi, a może nawet miłość swojego życia. Jest wysoką blondynką o brązowych oczach. To właśnie kolor oczu i długie nogi są jednymi z jej znaków szczególnych, które najmocniej przyciągają uwagę ludzi.

- Ma opinię pewnej siebie i pozytywnie zakręconej osoby. Nie przejmuje się zdaniem innych i konsekwentnie dąży do celu. Nie uznaje porażek, a z każdej nieprzyjemnej sytuacji wyciąga wnioski.

- Motto życiowe Ani to: „Martw się, co inni ludzie o tobie myślą, a zawsze będziesz ich więźniem”.

- W skali od 1 do 10 Ania przyznałaby sobie aż... 9 punktów! Ma wysokie poczucie własnej wartości, ale jak sama mówi - nie jest idealna. Bywa niecierpliwa i zawsze dąży do perfekcji. Jako swój największy życiowy sukces uznaje zmianę stylu życia.

- Na co dzień pracuje jako operator maszyn w Czechach. W wolnej chwili sporo ćwiczy, chodzi po górach i spędza czas z przyjaciółmi.

- Jedną z jej największych pasji jest pływanie. W swojej kolekcji ma liczne medale z zawodów.

- W ostatnim związku była prawie rok temu.

- Jej wymarzony facet powinien być inteligentnym, obdarzonym poczuciem humoru, równie pewnym siebie wysokim brunetem z brodą i tatuażami, który ma dobre serce i umie traktować kobiety z szacunkiem.

Mateusz Zacharczuk



To 27-letni trener personalny z Malborka, któremu uśmiech nie schodzi z twarzy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, a jedną z jego zalet jest pracowitość. W programie chce nawiązać wyjątkowe relacje.

- Ma zielone oczy i brązowe włosy, ale uwagę zwraca przede wszystkim jego czarujący uśmiech. Jak mówi sam o sobie, jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, którą cechuje pracowitość, sumienność oraz empatia.

- Interesuje się przede wszystkim sportem. Przez sześć lat trenował kajakarstwo. Zajął nawet miejsce na podium Mistrzostw Polski Juniorów. Dziś bardzo żałuje, że zakończył treningi w liceum.

- W 2017 roku wygrał zawody kulturystyczne w Sopocie. Rok później obronił tytuł.

- Do pasji Mateusza należą też motoryzacja, muzyka oraz podróże. W sumie odwiedził około 40 krajów.

- W skali od 1 do 10 przyznaje sobie niepełnych 8 punktów. Jak podkreśla, stale pracuje nad tym, by być jeszcze lepszą wersją samego siebie.

- Wymarzona partnerka trenera personalnego to taka, która zachwyca swoimi długimi włosami, ciemną karnacją, jasnymi oczami, wysportowanym ciałem oraz zniewalającym uśmiechem. Mateusz oczekuje też wsparcia oraz chęci budowania nowych relacji.

- W ostatnim związku był niespełna rok temu.

Stella Staniszewska



Zabójczą bronią 29-letniej Stelli jest uwodzicielski taniec. Który z mieszkańców „Love Island” padnie jej ofiarą? Za swoje największe atuty uważa długie, czarne włosy i niebieskie oczy, którymi z pewnością zahipnotyzuje niejednego Wyspiarza.

- Jest bardzo pedantyczna. Nienawidzi bałaganu. W jej szafie wszystko musi być nie tylko równo poskładane, ale również ułożone kolorami.

- Ceni w sobie wytrwałość i chęć niesienia pomocy. Bywa jednak też mocno niecierpliwa i zbyt ufna.

- Największym sukcesem w jej życiu było schudnięcie 18 kilogramów i odkrycie życiowej pasji, jaką jest kulturystyka. Jaka jest zatem jej największa porażka? Oczywiście zaniedbanie się i doprowadzenie do stanu sprzed schudnięcia.

- Mimo wielkiego wysiłku, jaki włożyła w swoją przemianę, w skali od 1 do 10 przyznaje sobie 8,5 punktu. Jak podkreśla - jest świadoma swoich niedoskonałości i wie, że musi nad nimi popracować.

- Wyspiarka ma jasno określony typ wymarzonego mężczyzny. Ten, jej zdaniem, powinien mieć minimum 185 centymetrów wzrostu i imponować swoimi mocnymi barkami oraz silnymi ramionami. Ciemny blondyn o zielonych oczach, przeszywającym spojrzeniu, a do tego inteligentny, stanowczy i dominujący to jest to.

Dawid Zadrowski



Stara się korzystać z życia, nie zapominając przy tym o pracy, rozwoju i obowiązkach. Taki jest 25-letni Dawid, który na „Love Island” szuka brakującego elementu w życiowej układance. Jego zielone oczy na pewno sprawią, że którejś z Wyspiarek szybciej zabije serce.

- Pochodzi z Wejherowa, a na co dzień mieszka w pięknym i klimatycznym Trójmieście.

- Największą pasją Dawida jest zdecydowanie piłka nożna. Wyspiarz uwielbia też wszelkiego rodzaju sporty sezonowe.

- W towarzystwie uchodzi za bardzo ambitnego perfekcjonistę, który nierzadko wymaga od siebie zdecydowanie za dużo.

- Studiuje turystykę, a pracuje jako agent nieruchomości. Uważa, że największy sukces jeszcze przed nim.

- Jest pracowity, ale nie zapomina o rozrywkach. Z życia czerpie pełnymi garściami, a jego motto to „Work hard, play hard”.

- W skali od 1 do 10 przyznaje sobie 9 punktów. Dlaczego nie 10? Wszystko przez - jak to określa - ciężki charakter.

- Nie ukrywa, że kobiety w jego obecności często czują się zawstydzone, a każdy z jego związków trwał około czterech miesięcy. Nigdy nie uprawia seksu więcej niż dwa razy z jedną dziewczyną. Wyjątkiem jest oczywiście partnerka, z którą decyduje się związać.

- Ideał kobiety? Najlepiej, żeby wyglądała tak samo rano i wieczorem. Od drugiej połówki oczekuje też inteligencji i poczucia humoru.

