Władze Chin chcą zbudować 54 tys. km torów kolejowych i 162 lotniska w 15 lat

Plan został ogłoszony przez rząd i Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w środę. "SCMP" ocenia go jako sygnał, że władze będą dalej prowadziły szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne, by stymulować wzrost gospodarczy po kryzysie związanym z pandemią Covid-19.

Przywódca ChRL Xi Jinping oceniał w listopadzie 2020 roku, że do 2035 roku jego kraj może podwoić swój PKB. W odezwie noworocznej podkreślał natomiast, że Chiny jako pierwsza duża gospodarka świata wychodzą z kryzysu, osiągając dodatni wzrost gospodarczy.

This is our strength: we plan ahead, stick to it and achieve what we planed.

China’s entire railway system could span 200,000km, and 162 new civilian airports to be added across China by 2035, with innovation at the heart of the new transport strategy. https://t.co/K00bLtrhvE