Ochłodzenie, deszcz i porywisty wiatr. Pogoda na piątek

W piątek czekają nas duże zmiany w pogodzie. Nad Polską przejdzie front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia, a na zachodzie, w centrum i na wschodzie pierwsze od tygodnia opady deszczu. Tylko w południowych regionach będzie pogodnie.

Do 16 stopni w Małopolsce

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą w cieniu od 6 stopni na Pomorzu do 16 stopni w Małopolsce. Wiatr z kierunku zachodniego będzie porywisty, do 40-50 km/h, a na północy do do 60-70 km/h, spotęguje uczucie zimna.

Ciśnienie jest wysokie i będzie stabilne. Barometry pokażą w samo południe od 1021 hPa na Podlasiu do 1029 hPa na Ziemi Lubuskiej i zachodnim Pomorzu. Biomet przejdzie w niekorzystny, co meteopaci mogą odczuć w postaci bólu głowy, senności i rozkojarzenia. Tylko na południu nadal będzie korzystny.

We wschodniej połowie kraju z powodu roztopów należy spodziewać się lokalnych podtopień, a także wzrostu poziomu wód w rzekach, miejscami przekraczającymi stany ostrzegawcze i alarmowe.

red/ TwojaPogoda.pl