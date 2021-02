"Upiekł ludzkie serce i podał rodzinie". Były więzień zabił trzy osoby, w tym 4-latkę

Anderson przyznał się do dokonania potrójnego morderstwa w rodzinnej miejscowości Chickasha, ok. 50 km od Oklahoma City. Z ustaleń śledczych wynika, że były więzień 9 lutego, zaatakował swoją sąsiadkę - 41-letnią Andreę Lynn Blankenship. Skazaniec miał wyciąć jej serce, a następnie zanieść je do domu swojego wujostwa.

Na miejscu 42-latek zajął się przygotowywaniem posiłku - miał upiec serce sąsiadki i "razem z ziemniakami" zaserwować rodzinie. Między domownikami wywiązała się walka. Anderson zabił swojego 67-letniego wujka i ranił ciotkę. W wyniku ataku zginęła również 4-letnia wnuczka pary.

W wyniku ataku Anderson sam odniósł rany i nie uciekał z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany przez policję.

Nie chciał wyznaczenia kaucji

Anderson stanął przed sądem w ostatni wtorek. Został oskarżony o potrójne morderstwo, napaść i okaleczenie. 42-latek płakał podczas wstępnej rozprawy i sam poprosił o niewyznaczanie kaucji. Sędzia przychylił się do jego prośby.

Adwokat oskarżonego chce, by jego klient został zbadany przez biegłego psychiatrę. Niewykluczone, że mężczyzna zostanie uznany za niezdolnego do odpowiadania za swoje czyny.

W 2017 r. Lawrence Paul Anderson został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Był to efekt wykroczeń i przestępstw, których dopuścił się na zwolnieniu warunkowym. Mężczyzna został skazany za przestępstwa narkotykowe.

W zeszłym roku gubernator Kevin Stitt wykorzystując nowe przepisy skrócił Andersonowi wyrok z 20 do 9 lat pozbawienia wolności. W wyniku "dobrego sprawowania" i przychylnej decyzji komisji więziennej mężczyzna wyszedł na wolność po trzech latach.

