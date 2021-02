Rodzinna tragedia gwiazdy Liverpoolu

Do zdarzenia doszło w środę w pobliżu letniej posiadłości rodziny Beckerów w południowej Brazylii. 57-latek miał pływać w pobliżu tamy w miejscowości Rincao do Inferno. Gdy nie wrócił do domu, rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

Po kilku godzinach poszukiwań ratownikom udało się wydobyć z wody ciało 57-latka. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon.

Klub Liverpool złożył kondolencje swojemu piłkarzowi.

"Liverpool FC jest głęboko zasmucony tragiczną śmiercią ojca Alissona Beckera, Jose" - napisano na oficjalnej stronie angielskiego klubu. "Wszyscy w klubie myślą o Alissonie i rodzinie Beckerów w tym niezwykle smutnym i trudnym czasie" - dodano.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.



The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time ❤️