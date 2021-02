Awaria Facebooka. Użytkownicy nie mogą korzystać z Messengera

Użytkownicy mogą wejść na Facebooka, ale nie mogą wysyłać i odbierać wiadomości z komunikatora Messenger. Problem dotknął tysiące użytkowników i występuje głównie przy korzystaniu z komunikatora na komputerach.

ZOBACZ: Awaria internetu od Vectry. Zgłoszenia z całego kraju

"Awaria zgłaszana jest sukcesywnie z wielu miast w Polsce, przez co można zakładać, że nie jest ograniczona tylko do jednego obszaru. Niewykluczone, że jest powiązana z globalnym problemem, ale w tym momencie jest za wcześnie, by mówić o konkretach" - poinformował serwis dobreprogramy.pl.

Niektórym użytkownikom przy próbie wysłania wiadomości pojawia się komunikat o łączeniu z serwerem.

W tym momencie nie wiadomo jakie jest źródło problemu oraz kiedy awaria zostanie usunięta.

Facebook Messenger to popularny komunikator internetowy stworzony przez Facebooka. Służy do wysyłania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Wraz z komunikatorem WhatsApp, również należącym do Facebooka, to najpopularniejszy komunikator w Polsce.

