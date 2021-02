Policjantka przyłapana na kradzieży w centrum handlowym. Zostanie wydalona ze służby

Do próby kradzieży kilku cennych artykułów doszło w poniedziałek w jednym ze sklepów w Galerii Łódzkiej. Na gorącym uczynku zatrzymali ją pracownicy centrum handlowego, którzy wezwali na miejsce policję.

Podczas czynności patrolu okazało się, że domniemaną złodziejką jest funkcjonariuszka KWP w Łodzi.

Przebywała na zwolnieniu

Policjantka jednego z wydziałów łódzkiej komendy w momencie kradzieży przebywała na zwolnieniu lekarskim. "Funkcjonariuszka od kilku miesięcy nie pełniła już służby. Wobec niej została wszczęta procedura wydalenia" – przekazała rzeczniczka łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka.

Policja nie ujawnia wartości kradzieży sklepowych artykułów. Jeśli była ona mniejsza niż 500 zł, będzie to traktowane jako wykroczenie, za które grozi grzywna lub areszt. Natomiast kradzież powyżej tej kwoty, to przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

O sprawie pierwsza poinformowała łódzka Gazeta Wyborcza.

rsr/ PAP