Niemieckie media: nasze lasy są w fatalnym stanie

W ciągłu zeszłego roku kondycja niemieckich lasów znacznie się pogorszyła. 21 proc. zdrowych czubków drzew to najniższy wynik od 1984 r. Pozostałe 79 proc. znajduje się w złym stanie.

- Burze, susze, inwazje korników oraz wzrost pożarów lasów w ostatnich trzech latach wpłynął na tak znaczne szkody - przekazała minister rolnictwa Julia Klöckner.

Monokulturen, Dürre, Borkenkäfer und dann auch noch Stürme: Den Wäldern in Deutschland geht es so schlecht wie nie. Ein neuer Zustandsbericht zeigt, dass nur ein Fünftel der Bäume eine intakte Krone hat.https://t.co/23KBarCuw9 — DER SPIEGEL (@derspiegel) February 24, 2021

"Spiegel" podaje, że do celów Badań Stanu Lasów obserwuje się 10 tys. drzew w Niemczech i rejestruje stan w jakim się znajdują. Od 2019 r. do 2020 r. ok. 1,7 proc. wszystkich drzew obumarło, co jest niepokojącą liczbą, ponieważ od lat 90. statystycznie było ich dziesięć razy mniej.

Obumierające świerki

Największą szkody zarejestrowano u świerków - w ubiegłym roku obumarło ich 4,3 proc. a dla porównania w poprzednich latach ta liczba utrzymywała się średnio na poziomie 0,1 i 0,2 proc.

Za niszczenie świerków mogą odpowiadać korniki. Suche lato 2020 r., które było trzecim takim z kolei, stworzyło im idealne warunki do życia. Bez wody insekty z łatwością wnikały do wnętrza kory.

Wiele z tych drzew musiało zostać ściętych; w niektórych krajach związkowych zaangażowano do tego żołnierzy federalnych sił zbrojnych.

rsr/ PAP, polsatnews.pl