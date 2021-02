Stany alarmowe na Wiśle i Odrze. Kolejne dni nie przyniosą poprawy

Jak przekazano, na stacji wodowskazowej w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przekroczony jest stan alarmowy, w Wyszogrodzie aż o 69 cm. W zlewni górnej Narwi również istnieje możliwość znacznych wahań poziomu wody, w tym wzrostów związanych z tworzeniem się i przemieszczaniem zatorów lodowych.

Bez poprawy

Kolejne dni również nie przyniosą znaczącej poprawy. Na Wiśle przewiduje się stopniowy wzrost przepływów związany ze spływem wód roztopowych. "W związku z tym zagrożenie na odcinku Wisły poniżej ujścia Narwi do zbiornika Włocławek będzie w najbliższych dniach wzrastać. Prognozowany wzrost poziomu wody w ciągu najbliższych trzech dni na Wiśle powyżej ujścia Narwi wynosi ok. 25 cm, co odpowiada wzrostowi przepływu od obecnego ok. 800 m3/s do ok. 920 m3/s. Dopływ z Narwi i Bugu wynosi ok 300 m3/s. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni przepływ poniżej ujścia Narwi, czyli w rejonie czoła istniejącego zatoru może osiągnąć poziom ok. 1220 m3/s" - wyjaśnił IMGW.

🌊St. alarmowy został przekroczony na:

-2 stacjach w dorzeczu Wisły, o 72cm na stacji Wyszogród na Wiśle;

-1 stacji w dorzeczu Odry, o 13cm na stacji Korzeńsko na Orli.

🌊St. ostrzegawczy został przekroczony na 6 stacjach w dorzeczu Wisły i na 11 w dorzeczu Odry. pic.twitter.com/iUNUzhGjFT — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 23, 2021

Spływ tak dużych ilości wody może podbijać zalegający lód i powodować silne wzrosty stanów wody ze względu na opór jaki utrzymująca się strefa piętrzeń i podbitek postawi rosnącemu przepływowi wody. "Dodatkowo napływ kry z pękającej wyżej pokrywy lodowej może powodować kolejne zatory lodowe, a wówczas wzrosty stanów wody będą jeszcze większe. Przekroczenia stanów alarmowych na odcinku Wyszogród - Płock będą wówczas znaczne" - ocenił IMGW.

Korzystny scenariusz

Instytut zwrócił uwagę również, że korzystnym scenariuszem będzie sytuacja jeśli wzrost temperatury powietrza będzie odpowiednio wysoki aby osłabić strukturę lodu. "Podbijanie lodu przez wodę w takim przypadku będzie powodowało jego pękanie i w miarę swobodne przemieszczanie się kry. Ale i w tym optymistycznym scenariuszu należy spodziewać się wzrostów lub wahań stanów wody. W tych warunkach wystąpią okresowe wzrosty i wahania poziomu wody przy przekroczonych stanach alarmowych, które nie powinny być gwałtowne. Taką sytuację obserwujemy obecnie – przy spadkach w Modlinie i Płocku występuje powolny wzrost poziomu wody na odcinku Wyszogród-Kępa Polska" - wyjaśniło IMGW.

15:55 #IMGWlive



Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym sytuacji hydrologicznej w Polsce.



➡️ https://t.co/ilRlSGQ2fg



🌊Najbliższe dni w hydrologii będą bardzo dynamiczne

ZOBACZ: Lodołamacze znów w akcji. Rozbijają zator na Zbiorniku Włocławskim

Jak dodano, obecnie trudna sytuacja panuje na wielu rzekach w Polsce. Wysoka temperatura powoduje szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i spływ wód roztopowych co sprzyja dużym wzrostom stanów wody. Ponadto nie tylko na Wiśle, ale również w wielu innych miejscach gdzie jest znaczna pokrywa lodowa mogą tworzyć się zatory, które będą podpiętrzać stany wody. W zlewni Odry sytuacja zaczęła się powoli stabilizować. Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy jest przekroczy na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.