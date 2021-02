Próbował podpalić kobietę i jej córkę "miotaczem ognia". Poszukiwany mężczyzna ze swastyką na czole

Zaatakowane osoby - matka i jej nastoletnia córka, mające rdzenne, australijskie korzenie, szły w stronę galerii handlowej, gdy nieznany im mężczyzna ze swastyką na czole podszedł do nich, wykrzykując rasistowskie obelgi.

Policja przekazała w komunikacie, że napastnik miał przy sobie dezodorant i zapalniczkę. Prowizorycznym "miotaczem ognia" podpalił ramię kobiety, powodując u niej niegroźne obrażenia. Po wszystkim uciekł zanim służby pojawiły się na miejscu.

- To tchórzliwy i przypadkowy atak. Takie zachowanie nie będzie akceptowane w naszej społeczności - określił starszy sierżant Sean Bell, który prowadzi śledztwo.

WA Police are looking for a man with a swastika painted on his forehead over a serious assault on a Gosnells woman. Details coming up at 6.00pm on #9News https://t.co/MmSyPDpA1X