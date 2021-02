W KPRM trwa spotkanie prezydium rządu z udziałem premiera i wicepremierów

Jak dodał w spotkaniu bierze też udział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki.

- Tematem spotkania są aktualne plany legislacyjne - podkreślił rzecznik rządu.

Ryszard Terlecki przed wejściem do kancelarii premiera przekazał dziennikarzom, że jest to spotkanie liderów partii koalicyjnych. "Rozmawiać będziemy o dalszych planach, o funkcjonowaniu koalicji, o nowym programie, który przygotował rząd. Myślę, że to będą główne tematy" - zaznaczył szef klubu PiS.

Koalicja bezpieczna

Dopytywany o przyszłość koalicji wyraził nadzieję że nikt nie jest na tyle niemądry, aby swoje ambicje przedstawiać ponad interes koalicji, rządu, Polski. - Więc myślę, że się porozumiemy - stwierdził.

- Wydaje mi się, że koalicja jest bezpieczna, ale gdyby się okazało, że jednak jakieś rodzą się tutaj jednak problemy, które trudno rozwiązać, to myślę, że poradzimy sobie sami - dodał odpowiadając na kolejne pytania dziennikarzy.

dsk/ PAP