Jak skutecznie korzystać z zaawansowanej analityki danych w zarządzaniu flotą firmową?

Początek każdego roku inspiruje nas do uporządkowania pewnych spraw, nie inaczej jest w biznesie. Czy udało się osiągnąć cel? Co należałoby usprawnić? Tym bardziej, że poprzedni rok był dla wielu rokiem pełnym trudnych decyzji oraz nieplanowanych cięć. Najczęściej cięcia kosztów obejmują redukcje etatów, ponieważ to najłatwiejszy sposób na szybkie wykazanie oszczędności - ale czy najlepszy?

Żyjemy w świecie danych, a pandemia tylko utwierdziła nas w przekonaniu, że bez odpowiednich narzędzi oraz metodyki będzie nam bardzo trudno utrzymać swoją pozycję. Analiza danych daje nam przewagę oraz możliwość podejmowania prawidłowych decyzji. W celu optymalizacji kosztów dotyczących nowych zasobów i wymianie istniejących aktywów potrzebne są jednak aktualne i wiarygodne informacje. Nieocenionym wsparciem dla kierowników flot - zarówno w tym okresie, jak i całym roku - mogą być narzędzia służące do zaawansowanej analityki danych flotowych.

Przykładem firmy z powodzeniem wykorzystującej rozwiązanie "Business Intelligence" do optymalizacji kosztów i procesów flotowych jest Plus Flota, która we wsparciu firmy Crestt zarządza flotami dla 51 spółek, łącznie ponad 1800 pojazdami. O wykorzystaniu narzędzi zaawansowanej analityki do optymalizacji kosztów i sprawnego zarządzania flotą rozmawiamy z Michałem Kucharskim - Prezesem Zarządu PLUS FLOTY i Zastępcą Dyrektora Generalnego Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu oraz Ziemowitem Piesto - Członkiem Zarządu Crestt .

- To, co od kilku lat realizujemy codziennie w Plus Flocie, to nie jest jedynie proste administrowanie samochodami. Dzięki olbrzymiej ilości informacji, jakie zbieramy z naszych samochodów (telematyki, GPS, dane z kart flotowych, inne źródła danych) jesteśmy w stanie dostarczać wiarygodne, rzetelne i sprawdzone informacje zarządcze - mówi Michał Kucharski.

Plus Flota powstała w 2013 i wchodzi w skład Grupy Polsat. Zajmujemy się szeroko pojętą usługą CFM.

(Car Fleet Management) oraz FMS (system nadużyć flotowych). Aktualnie zarządzamy ponad 1800 samochodami i obsługujemy ponad 51 spółek w Grupie Polsat. Aby dobrze zarządzać taką liczbą samochodów i odpowiadać sprawnie na zapotrzebowania naszych wewnętrznych klientów musimy pracować na dobrych i sprawdzonych danych - dodaje Michał Kucharski.

Pracownicy Plus Floty opracowali kompleksowe metodyki zarządzania pojazdami oraz wdrożyli wzorcową politykę i regulaminy korzystania z pojazdów w ramach floty dla wszystkich spółek Grupy Polsat. Dzięki synergii zakupowej i spójnej polityce zakupowej oraz wymiany samochodów udało się już w pierwszych latach wygenerować spore oszczędności w ramach całej floty.

- Na początku naszej działalności skupiliśmy się na wdrożeniu całościowej i przemyślanej polityki optymalizacji kosztów eksploatacji pojazdów, uruchomieniu monitoringu GPS w całej flocie oraz analizy sposobu użytkowania pojazdów. Dane i informacje flotowe, które zaczęliśmy sukcesywnie zbierać i monitorować pomogły nam w: optymalizacji tras przejazdu aut, obniżeniu stawek ubezpieczeń OC/AC i assistance pojazdów oraz wygenerowaniu oszczędności przy serwisowaniu aut i wymianie opon. Ta konsekwencja w działaniu daje teraz korzyści w obszarze flotowym dla całej Grupy Polsat i nowych spółek, które pojawią się w Grupie - np. Netii, Grupy Interia i Esoleo - mówi Michał Kucharski.

W lutym 2018 we flocie Plusa pojawiły się pierwsze auta elektryczne - były to dwa Nissany Leaf.

- Zgodnie z kulturą korporacyjną, która panuje w Grupie Polsat jesteśmy otwarci na nowe technologie w różnych obszarach, a nie tylko w "core’owych" biznesach. Samochodami elektrycznymi zainteresowaliśmy się jeszcze przed "boomem" na elektromobilność w Polsce. Stworzyliśmy specjalny zespół, który był odpowiedzialny za zbadanie rynku zielonej energii, w szczególności w obszarze motoryzacyjnym, więc rzeczą naturalną było dążenie w tym kierunku. Zawsze chcemy być przed innymi, robić rzeczy innowacyjne. Nie realizujemy projektów "na pokaz", dlatego też czynnik wizerunkowy w naszym przypadku nie jest kluczowy, choć bez wątpienia pokazujemy naszym klientom, że dbamy o środowisko i kwestie związane z ekologią są dla nas ważne. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i jako jednostka merytoryczna zgłaszamy regularnie swoje uwagi i sugestie służące rozwojowi transportu niskoemisyjnego, co pośrednio wpływa na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Takie działania proekologiczne wpisują się w szerszą wizję ochrony środowiska w Polsce - takie szerokie spojrzenie i działanie realizuje Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy doszliśmy do wniosku, że użytkowanie pojazdów elektrycznych ma sens. Oczywiście ze względu na ograniczoną infrastrukturę stacji ładowania w Polsce i wciąż niewystarczający zasięg baterii w pojazdach cele wykorzystania tych pojazdów są ograniczone. Niemniej w pewnych określonych scenariuszach stwierdziliśmy, że użytkowanie pojazdów elektrycznych przez naszych pracowników jest opłacalne i TCO jest korzystniejsze niż przy samochodach spalinowych. Ku naszemu zadowoleniu, nasze założenia potwierdzają się w praktyce - dodaje Michał Kucharski.

- Samochody elektryczne są wykorzystywane w nowej, uruchomionej usłudze Car Sharing dla pracowników. Aktualnie każdy pracownik firmy Polkomtel, Cyfrowy Polsat i Netia ma możliwość zarezerwowania takiego pojazdu w specjalnie przygotowanym systemie rezerwacyjnym. Opracowaliśmy kompletną procedurę wypożyczania pojazdów. Na początku współdzielono te pojazdy tylko w celach służbowych, ale od ponad trzech lat użytkownicy mogą wypożyczyć samochód w celach prywatnych. W ten sposób znacznie ograniczyliśmy koszty użytkowania pojazdów w Grupie, a sama usługa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowo samochody są ładowane w naszej głównej siedzibie na Konstruktorskiej 4. Wraz z wprowadzeniem pojazdów elektrycznych do floty zapewniliśmy naszym użytkownikom infrastrukturę ładowania pojazdów. Nasi pracownicy mają do dyspozycji jedną ładowarkę szybkiego ładowania (50kW) oraz dziewiętnaście ładowarek AC (22kW) z system bilansowania mocy. W Plus Flocie mamy już kilkadziesiąt aut elektrycznych i hybrydowych, które służą naszym pracownikom w usłudze Car Sharingu - mówi Michał Kucharski.

Michał Kucharski dodaje - Plus Flota posiada obecnie ponad 1800 pojazdów od kilkunastu producentów aut. Atutem posiadania różnych pojazdów we w flocie jest możliwość zbierania i analizowania danych. Do tego zadania zatrudniliśmy najlepszych ekspertów w dziedzinie Data Governance oraz Fraud Management. Na podstawie zebranych danych, m.in. z GPS, szyny CAN oraz naszych systemów wewnętrznych tworzymy raporty zarządcze (tzw. Dashboard Zarządczy), które podsumowują w sposób rzetelny funkcjonowanie całej floty. Dzięki temu możemy na przykład porównać TCO różnych pojazdów, średnie spalanie czy koszt eksploatacji. Jako Plus Flota oferujemy także usługi konsultingowe przy tworzeniu floty w przedsiębiorstwie. Mamy w tym już bardzo duże, kilkuletnie doświadczenie, i w połączeniu z naszym know-how pozwala nam to na skuteczne i rentowne zarządzanie flotą kilkudziesięciu, kilkuset czy nawet kilku tysięcy pojazdów.





- Z uwagi na fakt, że z roku na rok przetwarzaliśmy masę danych, które powinny być na bieżąco analizowane zaprosiliśmy kilka lat temu do współpracy polską firmę Crestt, która świadczy usługi informatyczne w zakresie integracji danych oraz zaawansowanej analityki. Dzięki tej współpracy mogę potwierdzić, że weszliśmy na wyższy poziom skutecznej analizy zarządczej związanej z całą flotą samochodów - dodaje Prezes Zarządu Plus Floty.

"Staliśmy się praktykami zaawansowanej analityki flotowej"

- Crestt to polska firma zatrudniająca specjalistów i ekspertów w dziedzinie informatyki, zaawansowanej analityki, ML i AI. Przetwarzanie i analizy dużej ilości danych jest w DNA naszej firmy. Bardzo ucieszyliśmy się z zaproszenia Plus Floty do współpracy, ponieważ obserwując trendy, widzimy, że analitykę danych flotowych czeka dynamiczny rozwój, zarówno w Polsce, jak i w Europie - mówi Ziemowit Piesto, Członek Zarządu Crestt.

- Staramy się aktywnie uczestniczyć w projektach związanych z polską innowacyjnością, a działania Plus Floty w obszarze rozwoju analityki flotowej, idealnie wpisują się w nasze założenia. Crestt specjalizuje się w usługach konsultingowych i wdrożeniowych obejmujących obszary: hurtowni i repozytoriów danych, ETL, integracji danych, BI ("Business Intelligence"), modeli analitycznych, silników i aplikacji analitycznych, z uwzględnieniem masowych i nieustrukturalizowanych źródeł danych (tzw. "Big Data") i Data Governance. Dzięki współpracy z Plus Flotą, te wszystkie narzędzia analityczne są wykorzystywane w praktyce we flocie, liczącej ponad 1800 pojazdów. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że dzięki współpracy z Plus Flotą staliśmy się praktykami zaawansowanej analityki flotowej - dodaje Piesto.

- Codzienne korzystanie z narzędzi analityki flotowej daje cenne informacje zarządcze i rekomendacje. W Plus Flocie wiemy dokładnie, czy koszt, który widzimy to na pewno całkowity koszt pojazdu. Wiemy też, jak przeprowadzić skuteczną i realną analizę TCO. Znamy koszty przejazdu 100 km na auto w zależności od profilu kierowcy-użytkownika. Ta wiedza przekłada się na oszczędności, które zawsze są poszukiwane w firmach a w dobie obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jest jeszcze bardziej istotna. Zaawansowane narzędzia analityki flotowej są po prostu nieodzownym partnerem skutecznych kierowników flot, CFO lub zarządzających odpowiadających za finanse w firmie - podsumowuje Michał Kucharski.

red/ Plus Flota