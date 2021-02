Dwupiętrowa zabytkowa willa... przejechała ulicami San Francisco

Domowi groziło wyburzenie. W miejscu, w którym pierwotnie stał, ma powstać wielopiętrowy budynek mieszkalny. Właściciel zabytkowej willi postanowił ją ocalić. Według "San Francisco Chronicle", przewiezienie domu kosztowało właściciela 400 tys. dolarów. Połowa tej sumy poszła na załatwianie odpowiednich zgód oraz transport. Operację musiało zatwierdzić piętnaście miejskich instytucji.

Ok, watching a 140-year-old full-on Victorian mansion cruising through the city streets is hands-down one of the top wildest things I've ever witnessed.

The Englander house moving from Franklin St to Fulton St this morning in SF pic.twitter.com/kqbyiy62ke