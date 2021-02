Domniemany gwałciciel zatrzymany po obławie. Mieszkańcy obawiają się wyjść po zmroku

Czesław Kwiatek, mieszkaniec Skoków (woj. wielkopolskie) zwrócił uwagę na dziwnie zachowującą się postać w piątek około godz. 19:00.

"Przykucnął przy starym grobie"

- Tu przy tym starym grobie przykucnął i to był on, pewnie chciał to zrobić już na cmentarzu - powiedział Czesław Kwiatek reporterowi "Wydarzeń". Cmentarz w Skokach, turystycznej miejscowości położonej wśród lasów w Wielkopolsce, jest oświetlony.

Do gwałtu doszło, gdy mężczyzna zaatakował w niewielkiej odległości od zabudowań i chodnika biegającą kobietę.

- Jak widać może się coś stać nawet w najbardziej bezpiecznym miejscu - powiedział Krzysztof Kulus, mieszkaniec Skoków.

- Popełniłem błąd, że nie poszedłem za tym krzykiem, ale nikt by nie poszedł, bo każdy by pomyślał, że to z tego domu - mówi Czesław Kwiatek, który żałuje, że nie zareagował na przeraźliwy - jak wspomina - krzyk.

Gwałciciel uciekł z miejsca przestępstwa. Poszkodowana kobieta poprosiła napotkanego przechodnia o telefon. Biegaczka zadzwoniła do męża, a ten zawiadomił o przestępstwie operatora numeru ratunkowego 112. W Komendzie Powiatowej w Wągrowcu został wszczęty alarm. Na służbę zostali wezwani wszyscy policjanci. Kilkanaście patroli zaczęło przeszukiwać miejscowość.

Obława na gwałciciela trwała dobę

Kobieta nie pamiętała twarzy gwałciciela, ale opisała funkcjonariuszom jego sylwetkę i ubranie. Obława złożona z policjantów przeszukiwała miasto i okoliczne lasy. Kontrolowano także pociągi wyjeżdżające z miejscowości. Kryminalni podejrzewali bowiem, że sprawcą może być przyjezdny.

Po upływie doby, w ręce policji wpadł sprawca. Okazało się, że to miejscowy. Mężczyzna ma 26 lat. W poniedziałek ma usłyszeć zarzut zgwałcenia.

- Mężczyzna nie był notowany do tego typu przestępstw, podczas zatrzymania nie stawiał oporu - powiedział mł asp. Daniel Zieliński, z policji w Wągrowcu.

Strach w wielkopolskich Skokach

W kilkutysięcznych Skokach zapanowała obawa przed wychodzeniem z domów po zmroku.

- Biegać należy w bezpiecznych miejscach, dobrze oświetlonych, albo umawiać się z kimś i nie biegać samemu - mówi Zofia Wawrzyniak, autorka bloga "Kobiety biegają".

- Trauma seksualna, czyli zespół stresu pourazowego, jest uleczalna. Podstawa terapii to upewnienie ofiary, że nie jest gwałtowi winna - uważa Maja Staśko, autorka książki "Gwałt polski". Jej zdaniem za zgwałcenie nie odpowiada decyzja o miejscu spaceru albo biegania ani późna pora. - Nie późna pora gwałci, gwałci zawsze gwałciciel - powiedziała "Wydarzeniom" Maja Staśko.

26-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

