Zostawiła dzieci bez opieki, bo musiała iść do pracy. Została aresztowana

Shainę Bell aresztowano w pracy, kiedy policja odkryła, że pozostawiła ona w motelu, w którym mieszka, trójkę dzieci w wieku 9, 7 i 3 lat. Postawiono jej zarzut narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Spędziła noc w więzieniu.

Musiała iść do pracy

- Musiałam pójść do pracy. Córka zdecydowała, że chce zostać (w motelu). Moja córka powiedziała mi, że właśnie tam chce być, a ja czułam, że jest na tyle dorosła, że może zostać z siostrą przez kilka godzin, ponieważ moja praca jest tuż obok - wyjaśniała Bell w rozmowie z lokalną telewizją WKBN.

Policję wezwał ojciec dzieci.

A mom in Ohio was arrested for leaving her 2 kids at a motel as she worked to support them. Shaina Bell said she arranged for hourly checks on them. She faces up to 6 months in jail for alleged child endangerment.



A crowdfund has raised ~$90K to help her find permanent housing. pic.twitter.com/mGqKLXfKt7