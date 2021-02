Amerykańscy senatorowie apelują o sankcje. Chcą zablokowania Nord Stream 2

- Dziękuję, Wielce Szanowna Pani Senator, za Pani stale przywódczą rolę w podejściu do niezwykle ważnej kwestii, w obliczu której stanęli wypróbowani, europejscy sojusznicy i partnerzy Stanów Zjednoczonych. #NordStream2 zagrozi naszemu bezpieczeństwu energetycznemu i już wbił klin między sojuszników. Nie można dopuścić, by ta kwestia nie była pod ciągłą kontrolą - napisał szef polskiej dyplomacji.

Jego tweet został dodany do opublikowanego nieco wcześniej komentarza senator Shaheen z Partii Demokratycznej, która 12 lutego wraz z republikańskim senatorem Jimem Rischem wystosowała do administracji prezydenta Bidena list, w którym zaapelowała o wdrożenie sankcji, blokujących dalszą budowę Nord Stream 2.

