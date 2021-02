Materiały filmowe z Dżakarty publikowane w sieciach społecznościowych pokazują ludzi, którzy opuszczają najbardziej zagrożone rejony, brodząc w błotnistej, sięgającej po pachy wodzie.

Władze 10-milionowej Dżakarty są przygotowane do przeprowadzenia kolejnych etapów ewakuacji, które mogą okazać się nieuniknione, bo prognozy meteorologiczne na najbliższy tydzień nie są korzystne. Zapowiadane są ulewy, burze oraz wichury.

#banjir : A video from Kemang area, South Jakarta. The water level is quite high, it's deep enough to drown all parked cars. Stay safe! (video credits: Instagram @ferry_sunu) #SEATodayNews pic.twitter.com/CebSPKHmlo

"Ciężki szok"

W ocenie gubernatora Dżakarty, Aniesa Baswedana w stolicy zagrożonych jest dwieście mikrorejonów. W swym sobotnim wystąpieniu telewizyjnym Baswedana zaznaczył, że władze przygotowały blisko 25 ośrodków, w których znajdą schronienie ewakuowani ludzie.

Na jednym z udostępnionych nagrań widać, jak woda najpierw przewraca, a później "zabiera" ze sobą samochód.

This video from my water community friends in Jakarta, Indonesia raises the question: How can cities soaking up rain and reduce flooding? pic.twitter.com/7Q2qnutCoE