Polski piłkarz zasłabł podczas meczu. Karetka na murawie

Piłkarz Salernitany Patryk Dziczek zasłabł w końcówce wyjazdowego meczu z Ascoli w Serie B (drugi poziom we Włoszech) i został odwieziony do szpitala. "Mamy nadzieję, że to nic poważnego i zawodnik jak najszybciej wyzdrowieje" - powiedział trener drużyny Fabrizio Castori.