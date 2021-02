Stoltenberg: rosnąca siła Chin kluczowym wyzwaniem dla NATO

Mówiąc o przyszłości sojuszu Stoltenberg wymienił Chiny na pierwszym miejscu jako problem, który "zdefiniuje przyszłość wspólnoty transatlantyckiej".

- Właśnie dlatego musimy pogłębić relacje z partnerami takimi jak Australia i Japonia i zbudować nowe z innymi krajami - podkreślił Norweg. W tym kontekście mówił też o konieczności zachowania przewagi technologicznej sojuszu, a także o budowie "silnych społeczeństw", odpornych na dezinformację, ataki hakerskie, czy trudności związanych z dostępem do surowców.

Dodał przy tym, że państwa Zachodu mają obecnie "historyczną szansę" wzmocnienia współpracy i bardziej sprawiedliwego podziału kosztów i wydatków obronnych.

Wyzwaniem "destabilizujące zachowanie Rosji"

Wśród innych ważnych wyzwań dla NATO, Stoltenberg wymienił m.in. "destabilizujące zachowanie Rosji", rozwój technologii oraz zmianę klimatu. Jak stwierdził, zmiany klimatyczne bezpośrednio wpływają na misje i operacje wojskowe sojuszu i mogą mieć olbrzymie skutki dla bezpieczeństwa. Zaznaczył przy tym, że wojska państw NATO mają obowiązek dołożyć wysiłków i wyznaczyć "złoty standard" obniżenia emisji dwutlenku węgla, tak by do 2050 emisje netto spadły do zera.

