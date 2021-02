Policyjne psy na emeryturze. Ustawa zapewni im godną starość

- Wykorzystujemy zwierzęta, którym poza karmą i leczeniem nie gwarantujemy nic więcej, a po zakończonej służbie pozbywamy się ich - powiedział chorąży Straży Granicznej, przewodnik psa "Elmo".

W praktyce to przewodnik psa brał emeryta do domu. Leczył i żywił go na swój koszt. Teraz ma się to zmienić.

- Ustawa przewiduje dożywotnie utrzymanie i dożywotnią opiekę weterynaryjną - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński

To kluczowy punkt projektu ustawy, która reguluje status zwierząt od przyjęcia ich do służby, do końca ich dni. Chodzi o konie i psy pracujące dla policji, straży granicznej i strażaków.

- Jest nie do przecenienia rola jaką pełnią nasi czworonożni funkcjonariusze, stąd tak ważne było uporządkowanie ich losu po zakończonej służbie - tłumaczył Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

- Nie będę musiał martwic się, że ze swoich środków muszę leczyć psa, który przez lata służył państwu i obywatelom za darmo, tylko za miskę - skomentował opiekun psa "Elmo"

Do tej pory zwierzęta po skończonej służbie, przynajmniej na papierze, stawały się bezdomne. Zakątek Weteranów w Gierałtowie to jedyne miejsce w Polsce, gdzie trafiały psy i konie po służbie. Teren należy do osoby prywatnej, a zwierzęta utrzymywane są z datków od darczyńców, co pokazuje skalę zaniedbań.

11 lat temu "Wydarzenia" jako pierwsze informowały o pilnej potrzebie uregulowania losu czworonożnych emerytów.

- Najważniejsze, żeby ustawa działała wstecz, co do żyjących koni emerytów - podsumował Sławomir Walkowiak z Zakątka Weteranów.

