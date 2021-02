Oto nowe auto z Polski. I nie chodzi o Izerę!

Ostatnio w kontekście "polskiego samochodu", mówi się niemal wyłącznie o elektrycznej Izerze. Tymczasem inne rodzime firmy także pracują nad swoimi pojazdami. Niestety często nie są to modele skierowane do zwykłych kierowców.

Terenowe auto kryjące się pod tajemniczym oznaczeniem AH 20.44. To autorski projekt starachowickiej firmy Autobox Innovation oferującej swoje pojazdy m.in. wojsku.

Firma: to nie młodszy brat Honkera

Pierwszy człon nazwy nowego pojazdu - litery AH - pochodzą od słów Autobox i Honker. Jednak przedstawiciele starachowickiej firmy nie chcą łączyć ich nowego samochodu z opracowanym w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia poprzednikiem. AH 20.44 jest bowiem zupełnie nową, autorską, konstrukcją Autobox Innovation, którą z historycznym Honkerem wspólne ma jedynie... dwa zewnętrzne lusterka.

Cała reszta - począwszy od nadwozia, przez ramę nośną, na elementach przeniesienia napędu - stanowi własne dzieło zatrudnionych w Starachowicach inżynierów.

Jak poinformował Interię Wojciech Cyrkowicz z Autoboxu - spoza polski pochodzi właściwie tylko silnik i skrzynia biegów.

Prototyp już intensywnie jeździ w terenie

Należąca do Grupy Zasada spółka zasłynęła m.in. dużym kontraktem na modernizację wykorzystywanych w wojsku Starów 266 do standardu M2, w ramach którego wozy otrzymały m.in. zupełnie nowe kabiny (m.in. z klimatyzacją) i układ napędowy. W 2019 Autobox Innovation odkupił wyposażenie ruchome dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie oraz prawa do marki Honker.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych firma skupiała się na sprzedaży części do polskich ciężarówek. Z czasem powstał też wyspecjalizowany zakład zajmujący się przeróbkami wyprodukowanych w Starachowicach pojazdów (oferuje np. kompletnie wyposażone zabudowy dla wojsk inżynieryjnych czy łączności). Obecnie firma jest wyłącznym właścicielem dokumentacji i praw do produkcji Stara 266.

Obecnie firma ze Starachowic dysponuje jeżdżącym prototypem, który przechodzi właśnie intensywne testy w terenie. Wersja produkcyjna ma być gotowa w połowie roku.

hlk/ interia.pl