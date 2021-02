14-letni judoka nie poddał ustawionej walki i wygrał turniej. Został śmiertelnie pobity

Sprawę śmierci chłopca nagłośniło Radio Wolna Europa. Organizatorzy turnieju w judo mieli polecić 14-latkowi poddanie walki z innym nastolatkiem uczącym się w wojskowej szkole. Sulejman odmówił - wygrał walkę i cały turniej.

ZOBACZ: Muzułmanin pobity za świętowanie Bożego Narodzenia

Według rodziców judoki, tuż po zakończeniu zawodów chłopiec został porwany przez nieznanych sprawców. Napastnicy pobili również trenera nastolatka.

"Chłopiec został znaleziony jakiś czas później, dotkliwie pobity. Zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu" - przekazało Radio Wolna Europa.

Whole sports world and especially Judo world MUST stand with the family of Suleiman Tursunbaev, a 14 years old judoist from Turkmenistan beaten to death for refusing an arranged match.@Olympics@MariusVizer@ipponTV@europeanjudo@judogallery@hrwhttps://t.co/uz0hoIBT46