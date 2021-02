Walka o nazwę stołecznego ronda. Radni PiS apelują do warszawiaków o jego obronę

Apel do mieszkańców stolicy skierował również radny Piotr Mazurek. "Po posiedzeniu Komisji Nazewnictwa #RadaWarszawy, na którym z @FrackowiakFilip twardo broniliśmy #RondoDmowskiego przed zakusami skrajnej lewicy, radni czekają na pisemne głosy w sprawie. Zachęcam do wysyłania swoich opinii. Przeciwnicy Dmowskiego już to robią". Wpis tej treści zamieścił również na Twitterze.

Prosimy o opinie pisemne ws. obrony Ronda Romana Dmowskiego. Proszę wysyłać do Rady Warszawy. Proszę o jak najbardziej merytoryczne argumenty. Dziękuję @mazurek_piotr. Działamy!#DmowskiZostaje #Dmowskiego — Filip Frąckowiak (@FrackowiakFilip) February 18, 2021

W środę Komisja Nazewnictwa Rady Warszawy dyskutowała na temat zmiany nazwy ronda Romana Dmowskiego na Praw Kobiet. Jednak żadna decyzja nie została podjęta. Negatywną opinię na temat zmiany nazwy wyraził Zespołu do spraw Nazewnictwa Miejskiego działający przy komisji. Z inicjatywą zmiany nazwy ronda wystąpiły stołeczne środowiska lewicowe dwa lata temu.

"Miejsce zlotów nacjonalistów"

Radna Agata Diduszko-Zyglewska (Lewica) – jedna z inicjatorek zmiany nazwy – wyjaśniła, że "rondo jest kluczowe, bo w ostatnich latach stało się miejscem zlotów nacjonalistów". "Tu chodzi o symboliczną zmianę. W samym centrum miasta rondo może mieć imię polityka, który był antysemitą, przeciwnikiem demokracji, założycielem ruchu nacjonalistycznego w Polsce, czyli zrobił dużo złego w Polsce, albo może być symbolem tego, że w Warszawie szanujemy prawa człowieka, prawa kobiet itd." – powiedziała.

W czwartek w obronie nazwy ronda Dmowskiego wystąpiła Młodzież Wszechpolska.