Komornik zajął ponad 400 respiratorów na rzecz Ministerstwa Zdrowia

Kilkanaście dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek MZ o zabezpieczenie pozostałych zobowiązań spółki E&K, nałożył na właścicieli zatrzymanego na granicy celnej na Okęciu majątku do wpłaty do MZ odpowiedniej, ustalonej przez sąd kwoty za każde z urządzeń, które zostanie sprzedane. Jedną z opcji jest teraz spieniężenie sprzętu przez właścicieli, co zaspokoiłoby roszczenia resortu.

Zajęcie na Okęciu

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wartość urządzeń to co najmniej 25 tys. euro za sztukę. Takie zabezpieczenie komornicze i sądowe pozwoli pokryć całą pozostałą do uregulowania kwotę zobowiązań firmy E&K wobec resortu zdrowia. Pozostające do uregulowania środki E&K to ok. 25 mln zł. W czwartek rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że 16 lutego komornik wykonał na Okęciu czynności na rzecz resortu zdrowia. Ocenił, że to kolejny krok w skutecznym zabezpieczeniu roszczeń należnych ze strony E&K. Respiratory od E&K Firma E&K, należąca według mediów do handlarza bronią, w 2020 r. podpisała z MZ umowę na dostawę respiratorów, jednak nie wywiązała się w całości kontraktu - dostarczyła 200 sztuk respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju, resort odstąpił od umowy i otrzymał zwrot przedpłaconych pieniędzy w kwocie ponad 14 mln euro. Na firmę nałożono też kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. MZ udało się wcześniej zabezpieczyć ok. 26 mln zł zobowiązań spółki.

