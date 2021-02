KE wezwała Polskę do wykonania wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej. Resort odpowiada

Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej - przekazało w czwartek ministerstwo klimatu i środowiska. Resort dodał, że Lasy Państwowe sporządziły projekt nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który niebawem trafi do KE.